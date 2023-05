Vigna a TN: “La Fiammengo Federico ottiene tanto da Torino, è ora di restituire”

Il co-titolare dell'impresa che sta ristrutturando il moncone del Filadelfia: "Il Grande Torino è una delle poche cose che mi dà emozioni e così ci siamo fatti coinvolgere"

Gianluca Vigna è uno dei due titolari della Fiammengo Federico SRL, impresa edile che a suo modo è stato protagonista del 4 maggio 2023. La società si sta infatti occupando della ristrutturazione di uno dei due pezzi della storica tribuna al Filadelfia. Inoltre, ha finanziato la stampa dei nuovi ritratti dei giocatori del Grande Torino che sono appesi su uno dei muraglioni laterali della Basilica di Superga. L'imprenditore si è concesso in esclusiva ai microfoni di Toro News in questo 4 maggio. Di seguito le parole di un tifoso eccellente sulle sensazioni anche personali per una giornata di celebrazioni così importanti come l'anniversario della scomparsa del Grande Torino.

Dottor Vigna, siete anche voi protagonista di questo Quattro Maggio. Quali sono le sensazioni?

"Il Grande Torino è una delle poche cose che mi crea emozioni. Sentire raccontare le loro gesta da chi ha avuto la possibilità di poterli vedere mi fa emozionare anche se sono di un'altra generazione. Dunque ho pensato che fosse doveroso convincere il mio socio della Fiammengo a effettuare un'intervento di questa portata importante. Sono stato in cantiere, tutto procede bene, confidiamo nel fatto che il moncone in estate possa essere restituito nel suo aspetto originale, affinchè rimanga in piedi a futura memoria".

Siete intervenuti anche a Superga, finanziando le stampe dei ritratti disegnati da Nicoletta Perini Ballarin...

"Ho la fortuna di essere amico del presidente D'Alessandro del Circolo Soci che mi coinvolge sempre in queste attività... Ma lo facciamo con piacere, perchè viviamo a Torino, lavoriamo molto qui e il 90% del nostro fatturato è su attività in città. Dunque pensiamo che sia giusto anche restituire qualcosa alla città, quando possiamo, con diverse iniziative. Ovviamente, per la squadra più povera..."