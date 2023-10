Giro d’Italia a Superga il 4 maggio: sarà il 75° anniversario del Grande Torino

Come già riportato su queste colonne nei giorni scorsi, la tappa inaugurale del Giro d'Italia 2024 sarà a Torino. Ora però sono emersi dei dettagli in più, rilanciati dal quotidiano La Stampa. Il 4 maggio 2024 i ciclisti che prenderanno parte a questa storica ed ambita corsa passeranno anche da Superga nei pressi della Basilica per omaggiare il Grande Torino in quello che sarà proprio il 75° anniversario della tragedia aerea. L'ufficialità di questo percorso arriverà con la presentazione del Giro in programma lunedì 9 presso il Palazzo della Regione Piemonte a Torino.