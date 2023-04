Il calcio piange la scomparsa di Franco Sattolo, ex portiere del Torino

Prima dell'approdo in granata, la sua fortuna fu quella di aver trovato, durante la sua militanza nel Venaria, Alfredo Bodoira, portiere del Torino dal 1941 al 1946, che iniziò a impostarlo come portiere. Arrivarono così le esperienze a Fossano e Ivrea, e poi l'ingaggio della Sampdoria, che lo prese all'età di 23 anni per poi girarlo in prestito alla Sambenedettese. L'esperienza nelle Marche in Serie B fu assai positiva e su di lui si concentrò appunto l'attenzione del Torino. Dopo l'esperienza in granata e una volta dato l'addio all'attività agonistica, Sattolo iniziò ad allenare nel settore giovanile del Torino, per poi restare nel calcio giovanile torinese, contando anche due importanti esperienze con Chieri e Barcanova.