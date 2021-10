Il circolo soci del Torino F.C. a cena: presente anche l’imprenditore-tifoso Vigna

La serata si è tenuta ieri sera presso l'Unione industriali di Torino. Presenti anche Santin, Fossati e don Robella

Ieri sera, giovedì 14 ottobre, si è tenuta all'Unione industriali di Torino la tradizionale cena sociale del circolo soci del Torino F.C.. Atteso ospite della serata Gianluca Vigna, l'imprenditore-tifoso che, come scritto qualche giorno fa su queste colonne, ha deciso di sobbarcarsi l'onere del rifacimento di un moncone dello stadio Filadelfia. Lo farà per conto della sua azienda, Fiammengo Federico srl, specializzata in coperture e ristrutturazioni civili e industriali che opera nel campo dell'edilizia generale. Vigna ha spiegato a tutti i soci il suo progetto. In primo luogo il suo obiettivo è rimettere in sicurezza quel moncone. Il sopralluogo è già stato effettuato nelle scorse ore e quindi a breve dovrebbero partire i primissimi lavori sulla struttura. Vigna, al centro nella foto di copertina dell'articolo, è stato accolto dal presidente del circolo soci Torino F.C. Leonardo D'Alessandro. Alla cena torinese erano presenti anche Nello Santin, Natalino Fossati e il padre spirituale granata don Riccardo Robella che ha omaggiato questa mattina Gigi Meroni presso il monumento in suo onore in corso Re Umberto.