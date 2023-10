Il Giro d’Italia a Superga il 4 maggio: perchè è un’idea che ci piace

Nel 75° anniversario, la corsa in rosa passerà dal colle per ricordare gli Invincibili

Anche il Giro d'Italia renderà omaggio al Grande Torino. E lo farà in grande stile, passando proprio da Superga nel giorno in cui ricorrerà il 75esimo anniversario della tragedia. La prima tappa partirà proprio il 4 maggio e il tracciato, che andrà da Venaria a Torino, comprenderà un passaggio a Superga, proprio nel pomeriggio in cui si terrà la lettura dei nomi dei Caduti. "Sarà un momento molto bello, di raccoglimento. È molto commovente l'omaggio del Giro al Grande Torino" ha raccontato il presidente granata Urbano Cairo, presidente anche di Rcs che organizza la corsa.