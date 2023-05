La Fondazione Filadelfia in conferenza: “Obiettivo Museo al Fila nel 2026”

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata trasferito al Filadelfia nel 2026, magari con l’inaugurazione il 3 dicembre, il giorno del 120° compleanno del Torino. Questo è l’auspicio, anzi l’obiettivo che la Fondazione Filadelfia ha espresso in una conferenza stampa convocata quest’oggi, martedì 23 maggio, presso il palazzo dei Lavori Pubblici in piazza San Giovanni 5 a Torino. “Abbiamo dato il via alle attività: quest’oggi abbiamo conferito all’architetto Marco Bo l’incarico di effettuare la progettazione preliminare per i lavori”, ha detto il presidente della Fondazione, Luca Asvisio. Questo è il primo vero passo per arrivare un giorno a vedere il Museo spostarsi dall’attuale sistemazione in Villa Claretta a Grugliasco a un edificio apposito che, secondo il progetto originario del Filadelfia, dovrebbe sorgere al Filadelfia, su lato via Giordano Bruno. “La progettazione servirà a stabilire il costo complessivo per la realizzazione di questa opera – ha proseguito Asvisio -. Non pensiamo siano sufficienti le disponibilità attuali della Fondazione, che ammontano a circa un milione e mezzo di euro, ma dovrebbe essere necessario un finanziamento. Presumiamo che serviranno 5-6 milioni per completare l’opera. Portiamo avanti un’interlocuzione con gli enti del territorio, Fondazione San Paolo e Fondazione CRT in particolare, che abbiamo incontrato per capire se potevano mettere mani al portafoglio e darci una mano. Ricordo che il Comune nel quadro dell’attuale consiliatura, vede il completamento dell’area del Filadelfia nel mandato del sindaco Lo Russo. Lasciamo aperta anche la possibilità di un mutuo presso il Credito Sportivo, il cui presidente è sempre stato interessato all’area del Filadelfia”.