Torino e vele del Filadelfia: entro fine 2022 previsto completamento su un lato

Procede senza intoppi l'installazione del nuovo sistema di occultamento dello stadio Filadelfia. Il tema, che era irrisolto da anni, riguarda il fatto che attorno all'impianto dove si allena la prima squadra del Torino sorgono palazzi in tre lati su quattro, una situazione più unica che rara per un centro sportivo di una squadra di Serie A. Per questo sin dal progetto originario sono stati montati dei tralicci sul lato di via Filadelfia e su quello di via Spano, con teloni elettrici che però hanno smesso ben presto di funzionare. Il Filadelfia è rimasto così senza "protezione" fino al 2021, quando il ripristino di una copertura era stato una delle prime richieste mosse da Ivan Juric quando, dopo la firma sul contratto con i granata, visitò il centro di allenamento. Subito dopo sono state montati dei teloni fissi che sono parsi sin da subito una soluzione provvisoria che non poteva durare a lungo. Ben presto, infatti, le "vele" sono andate distrutte dal vento e dagli agenti atmosferici, e sin da subito avevano destato le proteste dei condomini circostanti, i quali si vedevano sottratti luci e panoramica; inoltre, c'erano delle problematiche di sicurezza non sottovalutabili. Così a partire dalla scorsa estate, mentre il Toro era in ritiro in Austria, sono cominciati numerosi test per cercare il giusto compromesso tra la necessità di occultamento del campo e la possibilità per i condomini circostanti di non perdere visibilità e luce solare.