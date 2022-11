Torino, cominciati i lavori per le nuove vele automatizzate del Filadelfia

Questa mattina al Filadelfia sono iniziati i lavori per installare il nuovo sistema di occultamento, che si servirà di vele automatizzate per cui sono stati fatti diversi test a partire da questa estate. Si tratta di un progetto che la società granata sta portando avanti autonomamente e a proprie spese, e che servirà a sostituire le vecchie vele danneggiate da vento e temporali. Il nuovo impianto sarà invece automatizzato, e consentirà di arrotolare o srotolare le vele a seconda delle necessità per consentire alla squadra di Juric la dovuta privacy durante gli allenamenti. Non erano mancate, nei mesi scorsi, le polemiche riguardanti questo tema: in primis dal punto di vista estetico, con le vecchie vele che non hanno mai riscontrato particolare gradimento e i danni riportati hanno solo peggiorato la situazione; c'è poi la questione della sicurezza, con lettera aperta inviata al comune da un amministratore di condominio in via Giordano Bruno che ammoniva circa la pericolosità del vecchio impianto installato nel 2021, sia per i passanti sia per i palazzi circostanti. Originariamente l'impianto, fortemente voluto da Ventura, era costituito da vele semoventi che avevano però smesso presto di funzionare; in seguito il problema era stato messo in stand-by, per poi essere nuovamente affrontato con l'arrivo di Juric, anche se la soluzione era parsa da subito provvisoria. Ora, con l'installazione del sistema automatizzato, il Toro spera di aver risolto una questione aperta ormai da anni.