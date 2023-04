Non solo il moncone del Fila: l’intervento della Fiammengo a Superga

Il restauro del moncone del Filadelfia non è l’unico “regalo” per gli Invincibili del Grande Torino in occasione del prossimo 4 maggio, che segnerà il 74° anniversario della Tragedia. Come noto, la Fiammengo Federico srl ha interamente finanziato i lavori attualmente in corso al Filadelfia sul pezzo di tribuna storica di via Filadelfia. Ma l’azienda edile, sempre in collaborazione con il Circolo Soci, ha dato il via libera per un altro intervento.