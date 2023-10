Quest'anno il Giro d'Italia renderà omaggio al Grande Torino, passando proprio da Superga nel giorno in cui ricorrerà il 75esimo anniversario della tragedia. Il giro passerà da Superga il pomeriggio, momento in cui ci sarà la lettura dei nomi. Ora chiediamo a voi lettori se siete d'accordo con l'idea di far passare il Giro d'Italia da Superga il 4 maggio.