Tavani: “Ecco come si riuniscono Superga e la tragedia del Terminillo”

In occasione del 4 maggio scopriamo un progetto unisce due tragedie aeree come quella di Superga e quella del Terminillo

Federico De Milano Redattore

A far da sfondo a questa giornata di ricordo per le vittime della tragedia di Superga c'è un'altra vicenda che forse potrebbe essere meno nota per chi non conosce le zone vicino a Rieti. Si tratta dell'incidente aereo del Terminillo avvenuto il 13 febbraio 1955. Per conoscere meglio questa vicenda abbiamo fatto alcune domande ad Antonio Tavani, fondatore della "Saletta dei Ricordi" che si è impegnato molto anche con associazioni e persone del mondo Toro per far conoscere questa vicenda. In esclusiva ai nostri microfoni ha raccontato anche come è riuscito a portare a Superga un po' di questo suo progetto.

Buongiorno Antonio, come è nata la 'Saletta dei Ricordi'? Uno degli obiettivi è stato quello di far conoscere due vicende simili come gli incidenti di Superga e quella del Terminillo?"Sì, si collegano due tragedie aeree. Quella del Terminillo riguarda un aereo partito da Bruxelles sul quale era presente anche Marcella Mariani, miss Italia del 1953. A Torino persero la vita i campioni dello Sport e sul Terminillo invece perirono i campioni della vita perché oltre alla Mariani, che era andata a Bruxelles a sostituire Sophia Loren in una manifestazione, c'era anche una suora missionaria laica che si chiamava Yvonne Poncelet. Stava volando in Congo per una missione umanitaria. Questo aereo faceva infatti uno scalo tecnico a Ciampino ma la destinazione finale era il Congo. Così è come è nata la Superga Reatina".

Credits Foto: Nderim Kaceli

Quali sono alcuni traguardi che ricorda con piacere che è riuscito a raggiungere grazie a questo suo progetto?"L'8 maggio del 2017 è stato raggiunto un grande traguardo perché si concretizzò l'obiettivo di mettere vicino al monumento degli Invincibili un monumento per ricordare anche l'incidente del Terminillo. Alla presentazione erano presenti Susanna Egri, Antonio Comi, il sindaco di Rieti e anche componenti dell'esercito. E così a Superga accanto ai monumenti per il Grande Torino c'è un totem tradotto in quattro lingue relativo alla cosiddetta 'Superga Reatina'. Questo è motivo di grande orgoglio per me".

Quindi in una giornata importante come il 4 maggio è molto sentita?"Come ogni anno non mi perdo la cerimonia a Superga. Nel 2018 venne poi sancito un gemellaggio con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco. Nel 2022 invece abbiamo fatto ingresso nel Circolo Soci grazie al direttore operativo Barile c'è un rappresentate della nostra Saletta dei Ricordi nel Circolo Soci. Quando allenava il Frosinone, ed era quindi vicino a Rieti, venne anche l'ex allenatore del Toro Moreno Longo che divenne testimonial della 'Saletta dei Ricordi'. Nel 2019 invece l'ambasciatore del Congo ha inaugurato la quinta sala di questo nostro Museo chiamata: Grande Torino Egri Erbstein".

Credits Foto: Nderim Kaceli