Torino, auguri ad Adem Ljajic: l’ex fantasista granata compie 31 anni

Adem Ljajic compie 31 anni. Il fantasista serbo, da poche ore un nuovo giocatore del Karagumruk di Pirlo, spegne oggi 31 candeline. Per lui un passato in Serie A tra le fila di Fiorentina, Roma e Inter, prima del passaggio al Torino. Con i granata Ljajic colleziona 65 presenze complessive in due anni, dal 2016 al 2018, impreziosite 16 reti. Tra queste anche quella nel derby del 2017, in cui è proprio il numero 10 granata ad aprire le danze prima dell'1-1 di Higuain. Infine l'addio nel 2018, con Mazzarri in panchina, all'ultimo giorno del mercato estivo e la scelta di giocare in Turchia.