Torino, Cairo: “Diffide in Maratona? Non so perchè siano state date”

Al termine di Torino-Fiorentina, Urbano Cairo - intervenendo ai microfoni dei giornalisti presenti - ha parlato anche dell'argomento relativo alle diffide in curva Maratona che hanno fatto scaturire proteste e contestazioni nei confronti del presidente ad inizio gara. "Noi non c'entriamo nulla, io non ne sapevo nulla - ha detto Cairo -. Mi è anche dispiaciuto, o meglio, non so neanche perchè. Se qualcuno ha detto che la ragione è relativa alla partita Torino-Sassuolo, per quei 15 minuti di tifo non presente, allora non saprei. Era stata una protesta pacifica. Non so il motivo, non capisco perchè lo hanno fatto. Non voglio fare quello che contesta le decisioni della Questura, ma non ho capito".