Torino e Robaldo, si aspetta ultimo via libera della Giunta: ma quando arriverà?

Era il 20 maggio quando si assisteva a una tappa fondamentale per la risoluzione dell’annosa questione Robaldo. La Conferenza dei Servizi comunali espresse un parere favorevole al progetto presentato dal Torino come integrato e modificato da...

Dopo le modifiche al progetto del Torino, il Gabinetto della Sindaca annunciava: “Con il parere favorevole della Conferenza dei servizi si potrà procedere alla Deliberazione della Giunta Comunale, ultimo passaggio per il rilascio dei permessi di costruire e per la tanto attesa apertura del cantiere”. Un passaggio che era previsto in un tempo di 10-15 giorni, ma il via libera della Giunta Comunale ad oggi non è ancora arrivato. In merito abbiamo chiesto lumi all’assessore allo Sport Roberto Finardi , il quale ha spiegato per l’ennesima volta ai microfoni di Toro News: “Per quanto di competenza del mio assessorato tutto è stato fatto da tempo e la volontà politica della città di arrivare a conclusione della pratica non è mai stata in discussione. La palla è passata ai tecnici competenti”.

IL VIA LIBERA - All’Assessore facciamo notare che la Conferenza dei Servizi dovrebbe aver emanato il parere favorevole. “La Giunta Comunale si è riunita pochi giorni fa e non abbiamo ancora avuto la pratica sul tavolo. Ora non so se sarà indetta una riunione straordinaria”, ha detto Finardi. Rimane dunque ancora in sospeso la questione Robaldo: si spera per poco, visto che siamo arrivati davvero ai titoli di coda. “Come Assessore ho seguito tantissime questioni relative ad impianti sportivi della città. Solo per quelle relative al Torino, dal Filadelfia allo stadio Olimpico Grande Torino, non si va avanti, e lo dico da tifoso granata”, ha rimarcato Finardi amareggiato. Dal canto suo, il presidente Cairo negli scorsi giorni - a seguito dell’incidente diplomatico avvenuto per la pubblicazione di un video in cui insultava la sindaca Appendino - ha precisato che il Torino con il Robaldo ha voluto presentare un progetto più ampio e costoso rispetto a quello con cui vinse il bando del 2016, non il contrario. Sia come sia, in questa vicenda in cui nessuno ha completamente torto nè completamente ragione, l’auspicio è che Conferenza dei Servizi e Giunta Comunale provvedano in fretta alle formalità finali per autorizzare il Torino a far partire il cantiere.