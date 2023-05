Torino FD: avviata la collaborazione con Live Onlus, merito di Buongiorno

Live Onlus è un'associazione benefica che ha diversi scopi tra cui quello di donare defibrillatori a Centri Sportivi, Scuole, Associazioni Sportive e Comuni. Sono già centinaia gli apparecchi di questo tipo che sono stati donati in tutta Italia negli ultimi anni e recentemente sono entrati anche nel mondo del Toro. Live Onlus ha infatti annunciato di aver dato inizio ad una collaborazione con il Torino FD e alla quale sono già state donate le magliette da gioco con i loghi delle due parti di questa partnership, a simboleggiare l'inizio dei progetti comuni. Il merito per la partenza di questa collaborazione è da dare anche ad Alessandro Buongiorno che, come raccontato dai membri di Live, ha fatto da tramite tra le due parti. Il difensore granata è infatti da tempo amico di Live e gli ha informati dell'esistenza del Torino FD. In questo si è avviata la collaborazione che porterà tante belle iniziative come confermato da Claudio Girardi, Presidente del Torino FD, e da Andrea Zalamena, Presidente di Live Onlus.