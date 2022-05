Torino FD, venerdì la squadra sfilerà allo stadio Olimpico Grande Torino

Nella partita in programma venerdì 20 maggio contro la Roma, il Torino FD sfilerà all'Olimpico Grande Torino nell'intervallo

Il Torino FD sfilerà allo stadio Olimpico Grande Torino nell'intervallo della partita in programma venerdì 20 maggio tra i granata di Ivan Juric e la Roma di José Mourinho, l'ultima del campionato di Serie A. I campioni d'Italia Fispes faranno il loro ingresso sul terreno da gioco, accolti dagli applausi dei tifosi granata presenti allo stadio, in occasione degli ottimi risultati ottenuti: campioni d'Italia in carica, vincitori del torneo di Borgomanero e vittoria nel derby all'esordio in campionato lo scorso aprile.