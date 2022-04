Torino FD, i granata vincono il torneo di Borgomanero

Alla competizione hanno preso parte - oltre al Torino FD - le squadre dell'ospedale di Borgomanero, la Confartigianato Piemonte Orientale, l'ospedale di Alessandria, Questione di intelligenza e Amatori Sesto Calende

Il Torino FD domenica ha vinto il torneo a Borgomanero. I granata hanno partecipato al torneo "In campo per le donne" a Borgomanero arrivando al primo posto: alla competizione, organizzata a favore dell'associazione Mimosa, hanno preso parte - oltre al Torino FD - le squadre dell'ospedale di Borgomanero, la Confartigianato Piemonte Orientale, l'ospedale di Alessandria, Questione di intelligenza e Amatori Sesto Calende. Dopo aver battuto nella prima partita ai rigori l'ospedale di Borgomanero finendo i minuti regolamentari sullo 0-0, anche nel secondo match contro i ragazzi dei Questione di intelligenza (terminato 3-3 con le reti granata di Marco Fasano, Pierluigi Monosi e Seba Capra) i granata si sono imposti ai calci di rigore grazie ai gol di Monosi, Roberto Capra e Vincenzo Pavone. La finale giocata contro Confartigianato Piemonte Orientale è stata vinta dai granata 2-1 grazie alla doppietta di Monosi. Pavone, che oltre a giocare ha sostituito solo per l'occasione il mister Michele Del Vecchio, ha sottolineato l'importanza della giornata: "Siamo contenti di aver partecipato e ringrazio Massimiliano Brizzi, l'organizzazione e il Comune per averci invitati ad un evento che mette in risalto l'importanza della prevenzione, in questo caso per le donne. Sportivamente non possiamo che essere contenti perché continuiamo a portare a casa vittorie grazie al duro lavoro".