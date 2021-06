Il Tar accoglie i ricorsi dei Torino Hooligans: cancellati i daspo

Un'annosa vicenda giudiziaria si è conclusa con il giudizio finale del Tar

Si è chiusa una nota vicenda iniziata nel novembre 2019 che riguardava alcuni ultras della curva Primavera del Torino: il Tar, come riporta il Corriere Torino, ha cancellato moltissimi daspo comminati all'epoca, poichè è stato rilevato che "non c'erano state minacce nei confronti degli altri tifosi". Prima, a febbraio, erano cadute le accuse in procura per 62 dei 75 tifosi, ora anche i daspo. Tra aprile e giugno il Tar ha accolto i ricorsi presentati da alcuni tifosi appartenenti al "Torino Hooligans", cancellando il divieto di entrare allo stadio.