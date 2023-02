Torino, scritte contro Juric al Filadelfia: “Tutto chiuso, sei solo chiacchiere”

Torino, Juric si era detto soddisfatto della risposta del pubblico

Alcuni tifosi granata non hanno evidentemente digerito facilmente le parole del tecnico ascoltate in un video circolato sul web pochi giorni fa, in cui il tecnico, preso alla sprovvista da un tifoso fuori dai cancelli del Filadelfia che gli chiedeva come mai le porte dello stadio non venissero aperte, aveva risposto: "Voi fate tante chiacchiere e basta, al Filadelfia e allo stadio non c'è mai nessuno". Il tecnico, durante la conferenza stampa pre-Milan di giovedì scorso, si era detto soddisfatto della risposta del pubblico nel martedì precedente e aveva affermato "ci sarà sicuramente la possibilità di aprire il Filadelfia in altre occasioni", ma senza specificare quando ciò sarebbe successo.