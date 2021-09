Torino verso il derby: durante la vigilia la Maratona caricherà la squadra

Il raduno degli Ultras della Maratona prima del derby: venerdì davanti allo stadio per incoraggiare il Toro

Nonostante la loro protesta contro le limitazioni anti-Covid che hanno portato alla scelta di non essere presenti sugli spalti, gli Ultras della Maratona hanno intenzione di caricare la squadra in vista della partita contro la Juventus. Nel giorno della vigilia del derby, venerdì 1 ottobre, i tifosi della curva hanno fissato l'appuntamento alle 18.00, fuori dallo stadio Grande Torino, per incitare i ragazzi di Ivan Juric. I calciatori granata avranno comunque un buon sostegno dai tifosi che sabato saranno presenti allo stadio, data la quantità di biglietti venduti. Attualmente, tre settori su quattro (curva Maratona, Distinti e Tribuna) sono esauriti. All'appello manca solo la curva Primavera, che però si sta indirizzando anch'essa al sold-out.