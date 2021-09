Torino, Maratona tutta esaurita per il derby con la Juventus

Questo dato arriva poco tempo dopo il comunicato degli ultrà granata che non entreranno al Grande Torino

La Curva Maratona è tutta esaurita per il Derby con la Juventus. Una notizia che arriva pochi giorni dopo il comunicato degli ultras del Torino (QUI i dettagli) con il quale i gruppi della Maratona hanno dichiarato che non saranno presenti in curva durante il match contro i bianconeri a causa della propria posizione contro le restrizioni per l'accesso allo stadio legate al Green Pass e alle altre regole anti-Covid. Ma, nonostante l'assenza degli ultras granata, per il Derby della Mole in Curva Maratona si registrerà comunque il tutto esaurito per la quantità di biglietti messa a disposizione dalla società, anche grazie alla politica dei mini-abbonamenti varata per le tre partite casalinghe contro Salernitana, Lazio e Juventus.