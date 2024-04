ToroMio, risultato storico: alla Camera passa la legge sull’azionariato popolare

Toro News già vi aveva raccontato del forum nazionale NOIF di fine marzo: l'incontro romano aveva lo scopo di fare da rampa di lancio alla proposta di legge, che ha approvato la Camera dei Deputati proprio ieri Il primo tentativo per varare una legge per promuovere, valorizzare e normare l'azionariato popolare nelle società sportive in Italia è datato 2014. La proposta di legge vedeva il nome Giorgetti, attuale ministro dell'economia, tra i primi firmatari. Un nuovo tentativo era stato fatto nel 2019 all'epoca del governo gialloverde con due firmatari di alto profilo istituzionale, come i sottosegretari Giorgetti (Lega) e Valente (M5S). L'eredità è stata raccolta nel 2023 dall'onorevole Molinari (Lega) e la proposta ieri ha avuto la prima approvazione della Camera. Di risultato storico parla anche il noto giornalista, esperto di calcio-business, Marco Bellinazzo: "Potrebbe essere una data storica quella di ieri. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge promosso dal comitato "Nelle origini il futuro" per dare una cornice normativa a forme di azionariato popolare e modelli partecipativi nel calcio". Questa è stata la sua chiosa su X a commento della vicenda.

ToroMio e il NOIF: i tifosi hanno un valore sociale

L'ingresso dei tifosi all'interno delle società sportive viene visto come una forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità. Questo è uno dei risultati maggiori da parte del provvedimento, oltreché la disciplina della materia in sé. L'avvocato Romiti, presidente del NOIF e vicepresidente di ToroMio, amico e rubrichista di Toro News, già aveva espresso più volte il valore socio-culturale dei supporters all'interno delle società sportive. Felicitazioni e complimenti arrivano anche dal deputato del Partito Democratico ed ex CT della Nazionale Italiana maschile di pallavolo, oltreché noto tifoso granata, Mauro Berruto: "Il Partito Democratico è favorevole a questa proposta di legge, che porta anche il mio nome fra i sottoscrittori, a testimonianza del fatto che lo sport resta un terreno dove, quando lo si vuole, si può agire verso obiettivi condivisi. (...) Lo facciamo oggi, almeno per ciò che ci riguarda, votando questa proposta di legge che vuole introdurre il tema, fino ad oggi sconosciuto nel nostro Paese, della partecipazione popolare nelle società sportive. Lo facciamo su sollecitazione, è bene ricordarlo per onestà intellettuale, di un grande lavoro e di una propositiva richiesta di una serie di associazioni di tifosi che loro sì, molto più di quanto accada in questa aula, hanno messo da parte le bandiere del tifo per i rispettivi club e si sono dati un nome comune: Noif, acronimo che sta per: 'Nelle origini il futuro'". L'azionariato popolare non solo è possibile anche in Italia, perché ci sono già esempi virtuosi come il Parma, il Montespaccato e il Sud Tirol, ma potrebbe essere anche fruttuoso perché i tifosi sono una risorsa a livello economico e sociale a cui il calcio e lo sport in genere non possono più rinunciare e quest'approvazione è un nuovo passaggio per testimoniarlo sempre più.