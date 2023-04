Verso Torino-Atalanta, biglietteria: ancora posti in ogni settore dello stadio

Per l'occasione sono stati varati prezzi speciali per gli under 25

Nonostante il successo dello scorso turno in casa della Lazio e le promozioni varate dal club granata, quella per Torino-Atalanta è stata fino a questo momento una vendita dei biglietti piuttosto tiepida. Sono infatti disponibili ticket ancora in tutti i settori dello stadio, compresa la Curva Maratona. Al momento sono esauriti primo e secondo anello, restano ancora posti nel terzo. Nei distinti garantita una buona presenza, ma restano centinaia di posti ancora disponibili. Anche sul lato Tribuna per ora grandi spazi vuoti. Al momento si può prevedere un'affluenza al di sotto dei 20mila spettatori.

Le promozioni: sconti per gli under 25

Per acquistare i biglietti per la gara in programma sabato alle 20.45 contro l'Atalanta c'è ancora tempo due giorni, ma come detto la vendita dei tagliandi non sta andando a gonfie vele. Per l'occasione la società ha provato ad invogliare i tifosi con una promozione rivolta ai più giovani, riservando prezzi speciali agli under 25. I biglietti nelle curve, ad esempio, costano 10€ per i minori di venticinque anni (QUI tutti i dettagli per l'acquisto dei tagliandi).