YouHodler racconta. Alcuni motivi per avvicinarsi al mondo delle criptovalute

L’universo delle criptovalute può rivelarsi meno oscuro e più affidabile di quanto possa sembrare. Ecco alcuni vantaggi che può offrire

Redazione Toro News

L’universo delle criptovalute può rivelarsi meno oscuro di quanto possa sembrare. Grazie ad un mix di semplicità, immediatezza e sicurezza che permette a chiunque di fare un passo avanti per diversificare i propri investimenti, YouHodler – official cryptopartner del Torino FC - si propone come punto di riferimento per chi voglia avvicinarsi al mondo crypto. Oggi si può viaggiare in tutto il mondo pagando in crypto e integrare le crypto nella vita quotidiana: questa piattaforma è un buon modo per riuscirci con ben poche complicazioni. Ecco, dunque, alcuni buoni motivi per muovere i primi passi nel mondo crypto con YouHodler.

YouHodler Torino FC: alcuni motivi per avvicinarsi al mondo crypto — Privacy: I pagamenti in criptovalute possono effettuarsi senza alcuna informazione personale connessa alla transazione. Per quanto riguarda la sicurezza e l’affidabilità, YouHodler mostra gli standard migliori del settore. YouHodler utilizza Ledger Vault, una piattaforma di infrastruttura tecnologica, per archiviare informazioni e dati in più livelli di dati. Ledger fornisce un’assicurazione di 150 milioni di dollari contro le violazioni dei dati. L’azienda detiene i fondi fiat presso banche affidabili in Svizzera e in Europa. Tutte le carte di credito seguono il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) per le operazioni di criptovaluta. L’azienda esegue regolarmente audit esterni su queste salvaguardie.

Controllo completo dei tuoi fondi: la tecnologia elimina certe modalità di intermediazione che sono inerenti in altri sistemi di pagamento. È come se vi fosse una traslazione della fiducia dalle persone e dalle istituzioni (statuali o organizzazioni private) nei confronti della tecnologia. Le criptovalute si sottraggono all'azione degli incentivi, potenzialmente controproducenti, tradizionalmente legati alle banche e ai governi sovrani. Potendo essere visualizzate ovunque e da chiunque, la tecnologia blockchain e le criptovalute permettono agli utenti finali di essere partecipi più da vicino dei mercati finanziari e in generale anche di effettuare transazioni senza bisogno di intermediari.

Tante le opportunità per diversificare gli investimenti — Opportunità di investimento.YouHodler permette di guadagnare interessi passivi su oltre 57 criptovalute. Queste comprendono sia alcune tra le più famose stablecoin sia criptovalute affermate (Bitcoin e Ethereum) o emergenti. Se si considera che i servizi proposti da YouHodler non presentano limiti di tempo e prevedono un versamento settimanale degli interessi appare chiaro che non limitano affatto i movimenti dei propri investimenti.

Ricezione / Invio di soldi con transazioni basse. La struttura dei prezzi di YouHodler è semplice e prevede transazioni basate su prelievi, chiusure ed estensioni di credito. Ecco un rapido elenco. Da 5 a 55 euro di commissione per i prelievi bancari; 1% per chiudere un prestito; 1% per estendere i prestiti e gli interessi; 1,5% per gli aumenti dei rapporti tra garanzie e valore del prestito. Le tariffe sono ragionevoli e trasparenti per i servizi ricevuti. Non ci sono oneri o costi aggiuntivi come avviene nei tradizionali sistemi bancari.

Velocità. Le criptovalute offrono molti potenziali vantaggi, tra cui una maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti e nelle rimesse estere, promuovendo altresì l'inclusione finanziaria. È possibile inviare e ricevere qualsiasi quantità di denaro istantaneamente, dovunque e in qualsiasi momento

Sicurezza. L’architettura blockchain che sta dietro le moderne criptovalute, gli NFT e le applicazioni decentralizzate è dotata di significative caratteristiche di sicurezza intrinseche. Si tratta di un registro decentralizzato per l’archiviazione dei dati che traccia ogni transazione effettuata al suo interno. Si basa su principi di crittografia, decentralizzazione e consenso, che garantiscono l'attendibilità delle transazioni. Una volta che i blocchi di dati sono stati aggiunti al database della blockchain, sono immutabili. Un hacker non può modificarli per dirottare il denaro. I blocchi vengono verificati secondo meccanismi di consenso che eliminano le transazioni fraudolente e proteggono dalla pirateria informatica. L’accesso al database è protetto da una crittografia a chiave pubblica di livello bancario. Queste caratteristiche collocano giustamente l’architettura blockchain tra i database più sicuri mai realizzati. Non vanno comunque trascurate le consuete precauzioni di sicurezza generali: proteggere l’accesso al tuo hardware, proteggere le password, scegliere con cura dove tenere i tuoi soldi.

(articolo sponsorizzato)