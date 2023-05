Corriere di Torino: “Karamoh è l’amuleto di Juric”

Karamoh è l'uomo degli scontri diretti. Così scrive il Corriere di Torino in vista della sfida alla Fiorentina. Il Torino recupera anche il russo Miranchuk in vista della sfida alla Fiorentina. Per il francese ex Inter la sfida alla Fiorentina ha rappresentato un punto di svolta della stagione e Karamoh è divenuto un amuleto per Juric.