Corriere Torino: “Bentornato Vlasic: il croato firma la vittoria granata a Verona”

La vittoria del Torino in casa del Verona è stata decisa da un'ottima conclusione da fuori area di Vlasic, il quale, dopo un calo di rendimento successivo al Mondiale, sembra essere tornato ora ai suoi livelli. Questo il commento del Corriere di Torino: "Controllo sul suggerimento di Sanabria, tocco col destro e siluro imparabile col sinistro: è il terzo gol del Torino nelle ultime cinque partite ottenuto a partire da un tiro da fuori area, un’arma sfruttata troppo poco dai granata in questa stagione. Per Vlasic, invece, è il quinto centro stagionale, ma il precedente risaliva a 186 giorni addietro (9 novembre, Torino-Sampdoria 2-0). Per Nikola c’è stato un lungo calo post-Mondiale, complice anche un infortunio. Ma di recente c’era già stata la sensazione che la sua condizione stesse crescendo, visti i due assist contro Lazio e Monza. Così, il giocatore di Spalato ha raccolto nelle ultime cinque gare tante partecipazioni attive a un gol quante nelle precedenti 21 partite nella massima serie".