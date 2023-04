Corriere Torino: “Con la Salernitana occasione Pellegri: gli servono gol e minuti”

"Pietro Pellegri si carica - scrive il Corriere Torino - il suo momento si avvicina": l'attaccante granata è alla ricerca del gol e, soprattutto, di minutaggio. Con la Salernitana, il tecnico Ivan Juric potrebbe pensare ad un cambio con Sanabria, e permettere a Pellegri - dopo vari infortuni che lo hanno costretto a mesi di stop - di tornare in campo da titolare: "Ma Pellegri sta crescendo di condizione dopo aver giocato 3 minuti contro il Sassuolo e 28 con la Roma. Proprio contro i giallorossi, in una partita bloccata e difficile, l’ex Monaco ha dato l’impressione di poter essere pericoloso. Buone sensazioni da consolidare nelle prossime partite: nel mirino ha anche l’Europeo Under 21". Continua a lavorare anche Ivan Ilic, in ripresa dal suo infortunio: domani, contro la Salernitana sarà convocato, ma un posto in campo è ancora in dubbio.