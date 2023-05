Corriere Torino: “Il Toro punta su Pellegri per lo scatto europeo”

"E ora tocca a Pietro Pellegri - scrive La Stampa nell'edizione odierna, facendo riferimento alla situazione del reparto offensivo dopo l'infortunio di Antonio Sanabria - Salvo sorprese sarà lui a dover reggere il peso dell’attacco del Torino". Il Torino, impegnato nella volata per l'ottavo posto, ha ancora tanto da dire nel finale di campionato e perde l'uomo che in attacco è stato il più determinante. Ma, sottolinea il quotidiano: "Nell’allenamento al Filadelfia è parso in crescita proprio Pellegri. Ora l'attaccante ha l’occasione di tornare a far parlare il campo, e per lui sarà una chance importante anche perché può e vuole rientrare nel giro della Nazionale Under 21 in vista dell’Europeo di categoria in programma a giugno".