Corriere Torino: “Ilic-Ricci il centrocampo è blindato. Cresce Gineitis e Adopo…”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina propone un focus sul centrocampo del Toro. La coppia del futuro sarà composta da due ragazzi giovani (entrambi del 2001) ma già in grado di essere pedine preziose come Samuele Ricci e Ivan Ilic. Alle loro spalle c'è poi un uomo come Karol Linetty che rappresenta l'usato sicuro e che viene considerata un'alternativa di lusso. Il polacco in queste ultime settimane ha dovuto sostituire spesso Ilic o Ricci che sono stati soggetti di problemi fisici. Al loro fianco c'è poi anche Gvidas Gineitis che è stato promosso quest'anno in prima squadra e al quale verrà dato il giusto tempo per crescere. Infine c'è da capire cosa ne sarà del futuro di Michel Adopo che ha il contratto in scadenza a giugno. Il mercato estivo di Cairo e Vagnati sembra proprio quindi che potrà concentrarsi su altri reparti differenti dal centrocampo.