Corriere Torino: “In trasferta il Toro ha un ritmo da Scudetto”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza quest'oggi un curioso dato legato al Toro di Ivan Juric. A quattro giornate dal termine del campionato i granata hanno raccolto 25 punti in trasferta contro i 21 in casa, un dato che certifica come il Torino in questo secondo anno con il tecnico croato sia una squadra da trasferta. Una possibile spiegazione è la difficoltà dei granata a trovare spazio contro le squadre che giocano abbottonate come testimoniato dai punti persi contro le squadre di bassa classifica tra le mura amiche. L'ultimo successo in casa risale inoltre al 6 marzo contro il Bologna quando il Toro vinse 1-0 grazie alla rete di Karamoh, sono però ormai passati più di due mesi. Il dato positivo delle trasferte del Toro è ancora più evidente se si prendono in esame le ultime 4 partite giocate lontano dall'Olimpico. In questo periodo i granata hanno ottenuto 10 punti, nessun'altra formazione di Serie A ha fatto meglio e solo Napoli ed Inter hanno fatto uguale.