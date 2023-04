Corriere Torino: “Juric fa mea culpa e ammette i suoi errori”

"Non si può dare la colpa al presidente: io e Vagnati non abbiamo indovinato tutte le mosse con quello che ci ha messo a disposizione. Per esempio, abbiamo puntato su giocatori con poca stazza a centrocampo e sulle fasce, e non ci sono abbastanza elementi specializzati nell’esecuzione dei calci piazzati. A causa delle palle inattive, sia quelle a favore che quelle a sfavore, abbiamo perso una decina di punti". Il Corriere Torino riprende le inaspettate parole di Juric di ieri in conferenza in cui fa mea culpa, deresponsabilizzando almeno parzialmente il presidente. Così, infatti, il quotidiano commenta le dichiarazioni del tecnico: "Non c’è un Toro del presidente Urbano Cairo e un Toro di Ivan Juric. C’è un solo Toro di tutti, con le componenti unite e pronte a prendersi le responsabilità se le cose non vanno come sperato. Questo è ciò che si desume a sentire il tecnico granata nell’ultimo periodo: le sue parole si inseriscono nel clima costruttivo e di collaborazione che tutto il Toro sta cercando di rendere sempre più forte. Nel momento in cui la squadra in classifica sembra scivolare verso la "zona grigia" di chi è destinato a vivere un finale di campionato senza obiettivi veri e propri, Juric volge il pensiero indietro e fa una sincera autocritica".