Corriere Torino: “La maturità del Toro: Juric a Bologna cerca risposte”

Bologna-Torino apre un trittico di gare chiave per i granata, al termine delle quali si potrà capire quali possono essere le ambizioni della squadra di Juric in questo campionato. Lo stesso tecnico croato, in conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza della gara, oltre a sostenere che questa partita è più difficile di quella con il Milan. Queste le parole del Corriere di Torino a tal proposito: "La partita in casa del Bologna è importante come quella contro il Milan. Anzi, di più. È il messaggio che vuol fare passare Juric nella testa del suo Toro. Quello che attende i granata è un vero esame di maturità, una prova del nove per verificare se questa squadra così giovane – la terza per età media più bassa dopo Lecce ed Empoli – e così rinnovata in estate può ritenersi pronta per un campionato da protagonista. Juric vuole chiudere bene la parte di stagione prima del Mondiale. «Ci sono tre partite in una settimana, partite che per noi sono tutto. Ci giochiamo tantissimo e dobbiamo stare concentrati». Bologna, Sampdoria e Roma: in pochi giorni si capirà se il Toro può avvicinarsi davvero alle prime otto in classifica".