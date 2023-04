Corriere Torino: “La pantera Sanabria”

"L'ottavo gol in campionato, il sesto nel 2023 e il quinto fuori casa: tra i bomber da trasferta della Serie A solo Victor Osimhen ha fatto meglio di Antonio Sanabria" scrive il Corriere Torino nel day after di Sassuolo-Torino, terminata 1-1 e riagguantata dai granata proprio grazie al gol del paraguaiano. Dopo la rete, "l’ormai consueta esultanza da Pantera Rosa – il cartone animato preferito delle figlie – sotto il settore ospiti, per festeggiare un gesto tecnico da attaccante vero che non è stato l’unica cosa bella della sua partita". Promosso Sanabria quindi, ma non solo: "C’è un’altra buona prestazione di Schuurs, non dispiace Gravillon, che era sotto esame. E se Lazaro è tornato con un assist, un altro rientro prezioso è quello di Pellegri".