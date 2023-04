Corriere Torino: “Lazaro è pronto per un finale al top, vuole restare nel Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi analizza la situazione relativa a Valentino Lazaro. L'esterno austriaco si era infortunato lo scorso 8 gennaio contro la Salernitana, proprio il prossimo avversario che dovrà affrontare il Toro domenica in casa alle ore 15. Il numero 19 granata si candida per tornare a giocare dal primo minuto dopo più di tre mesi, gli spezzoni che Juric gli ha concesso contro Sassuolo e Roma hanno certificato il suo stato di forma. Lazaro ora vuole chiudere al meglio la stagione e fare bene in tutte e nove le partite rimanenti da qui a fine stagione per convincere la società a riscattarlo. Il suo cartellino, infatti, è ancora di proprietà dell'Inter, club dal quale è arrivato in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate. Juric ha sempre dimostrato di avere fiducia in lui e una sua permanenza anche per l'anno prossimo potrebbe essere un primo passo verso l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno austriaco.