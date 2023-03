Corriere Torino: “Le ambizioni granata: la spinta di Juric e le parole di Cairo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Massima unità di intenti con Ivan Juric" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna commentando le parole di Urbano Cairo in occasione della presentazione della maglia azzurra del Giro d'Italia 2023. Il presidente del Torino ha parlato di "colloqui privati molto aperti" con Juric, raccontando di averlo voluto fortemente al timone due anni fa. Ora c'è il nodo del rinnovo contrattuale. Cairo ha però rassicurato: "Ho appoggiato e supportato in tutto il nostro tecnico. Non ho mai posto barriere, assecondando totalmente Juric, naturalmente nei limiti del possibile. E parecchie altre cose faremo".