Corriere Torino: “Radonjic, la ripartenza”

L'infortunio di Karamoh - unito a quello di Vlasic - oggi alle 12.30 permetteranno a Radonjic di tornare a giocare dal primo minuto. Il trequartista serbo tornerà titolare per la prima volta dopo il 28 gennaio (Empoli-Torino 2-2) e per lui sarà una grande occasione per rilanciarsi dopo gli screzi del derby. Radonjic comporrà il tridente offensivo con Miranchuk e Sanabria: "Ivan ha sempre creduto in Radonjic e lo ha dimostrato già contro il Bologna, inserendolo nella ripresa al posto di Karamoh come era successo nel derby" scrive il quotidiano.