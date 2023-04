Corriere Torino: “Ricci mette in guardia sul Sassuolo”

"Chi sicuramente fa parte del presente e del futuro granata è Samuele Ricci - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna riprendendo la lunga intervista del centrocampista a Torino Channel. "Quando sono arrivato qui non mi sentivo ancora pronto, dovevo maturare e con il mister penso di aver trovato un equilibrio. Juric ha il suo modo di fare e ormai lo conosco abbastanza bene, mi ha fatto migliorare" ha spiegato Ricci. Il giovane granata ha poi messo in guardia sul Sassuolo: "Loro sono una squadra in grande forma, la sconfitta dell’andata ci ha insegnato che non possiamo abbassare mai la concentrazione".