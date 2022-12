Corriere Torino: “Ricci una chitarra per il coro della Maratona”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi riporta le parole di Samuele Ricci. Il centrocampista del Toro ha risposto su Instagram alle domande che i tifosi gli hanno fatto sul profilo ufficiale del club. Tra i vari argomenti trattari ci sono anche alcune risposte sulle passione personali del numero 28 granata e tra queste ci sono la chitarra e i videogiochi. La chitarra è stata notata dai tifosi che hanno visto le immagini dell'arrivo in Spagna della squadra perché Ricci se ne era portata una con sé. Parlando di videogiochi invece il regista classe 2001 ne approfitta per prendere in giro i compagni Linetty e Gemello: "Mi piace giocare a Fifa, sono un giocatore normale ma sicuramente più forte di loro due (ride, ndr)...". Ricci ha anche affermato di apprezzare molto i tifosi granata: "Il tifo della Maratona mi ha colpito, mi emozionano quando cantano l'inno. È una tifoseria che tiene alla squadra e molto di più al nome del Torino. Questo lo percepiamo".