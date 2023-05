Corriere Torino: “Sanabria, ancora 2 reti per un nuovo record personale”

Il gol contro l'Atalanta del paraguaiano Tonny Sanabria, gli ha permesso di andare in doppia cifra e raggiungere quota 10 in questa stagione. L'attaccante, solo con lo Sporting Gijon ha raggiunto gli 11 gol: in questo finale di stagione - rimangono 6 partite a disposizione - perciò, il granata potrebbe eguagliarlo o, ancora, superarlo raggiungendo un nuovo record personale. "Ha sei partite a disposizione per provare pure a superarlo: sarebbe il coronamento di quella che probabilmente già oggi è la sua stagione migliore di sempre. Tonny è la Pantera Rosa