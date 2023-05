Corriere Torino: “Savva conquista Juric”

"I numeri sono dalla sua parte e ora c’è anche il gradimento esternato urbi et orbi da Ivan Juric. Zanos Savva da Cipro è il nome nuovo del Torino Primavera di questa stagione. Nato nel 2005 a Nicosia, compirà 18 anni a novembre ma ha già firmato il primo contratto da professionista. Il Torino lo ha blindato, e lo ha fatto opportunamente, perché erano tante ormai le società che avevano posato gli occhi su questo esterno d’attacco che coniuga fisicità (è alto un metro e 88) a un piede sinistro di qualità e un senso del gol non indifferente". Così l'edizione di Torino del Corriere della Sera sull'attaccante della Primavera granata Savva che sembra aver trovato anche l'apprezzamento del tecnico della Prima Squadra Ivan Juric. Il Torino, infatti, lo ha blindato: "Il Torino, come detto, ha fatto firmare a Savva un contratto da professionista in anticipo sui tempi: il triennale avrà decorrenza dal primo luglio. Era evidente la necessità di vincolare stabilmente un giocatore che può entrare nel giro della prima squadra".