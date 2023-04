Corriere Torino: “Schuurs perfetto nelle due fasi: difende ed imposta con qualità”

Il Torino si gode un grande Perr Schurrs, che contro la Lazio ha disputato un'ottima partita, sia per quel che riguarda la fase di contenimento, sia per quel che riguarda la fase di impostazione della manovra. Questo l'approfondimento del Corriere di Torino sul giocatore granata: "Nella vittoria dell'Olimpico, una prova convincente di tutto il Toro è stata sublimata da uno Schuurs perfetto in entrambe le fasi. Difensivamente, il numero 5 non ha concesso nulla né a un falso nove come Felipe Anderson né a un nove reale e terribilmente efficace come Ciro Immobile. Mentre in fase di impostazione, è stato il vero regista arretrato della squadra, ora con sventagliate a cambiare gioco per cogliere di sorpresa la Lazio sfruttando l’ampiezza, ora con lanci lunghi e precisi volti a innescare la velocità di Radonjic. Così contro la Lazio sono stati 7 i suoi lanci positivi, 65 i passaggi giunti a destinazione contro i soli 3 sbagliati. Perr detta i tempi con qualità e quando è possibile non disdegna avanzate che colgono di sorpresa le difese avversarie".