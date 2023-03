Corriere Torino: “Si svuota il Fila, ben 14 i giocatori del Toro in Nazionale”

Sull'edizione torinese del Corriere della Sera viene dedicato ampio spazio alle convocazioni nelle Nazionali di molti dei giocatori del Toro. Juric infatti vedrà un Filadelfia svuotato in questi giorni senza molti dei suoi uomini migliori e verranno infatti aggregati al gruppo della prima squadra quei ragazzi della Primavera che non sono impegnati al torneo di Viareggio. Il tecnico dell'Under 18 granata, Antonino Asta, è impegnato in questi giorni con il torneo in terra toscano e quindi molti esponenti del settore giovanile non potranno prendere parte agli allenamenti con Juric. I membri della prima squadra chiamati dalle rispettive selezioni sono ben 14 e questo può essere un vanto per tutto il Toro. C'è grande orgoglio soprattutto per Alessandro Buongiorno che è stato chiamato da Mancini per vestire la maglia dell'Italia per la prima volta.