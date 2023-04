Corriere Torino: “Singo, contro la Roma la centesima in maglia granata”

Torino-Roma sarà una partita importante per Wilfried Singo, il quale potrebbe raggiungere la centesima presenza in maglia granata in carriera, proprio contro la squadra a cui ha segnato il primo gol in Serie A e dalla quale è seguito in vista del prossimo mercato. Queste le parole del Corriere di Torino a tal proposito: "Quota 100 proprio contro la Roma, un’avversaria che per Singo rievoca ricordi intensi, sia belli (come il primo gol in Serie A, segnato con un’irresistibile cavalcata il 29 luglio 2020) sia meno belli (ad esempio l’espulsione per rosso diretto dopo soli 14’ rimediata all’Olimpico giallorosso il 17 dicembre 2020). Corsi, ricorsi e ricordi per Wilfried, il quale proprio nella gara di andata quest’anno contro i giallorossi ha messo a segno il primo e fin qui unico assist. E proprio la Roma è una delle società che ultimamente hanno messo gli occhi addosso all’esterno ivoriano. Il futuro del giocatore è tutto da decifrare, visto il contratto in scadenza 2024".