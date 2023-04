Corriere Torino: “Torino, con l’Atalanta dubbio sulla trequarti”

Domani, sabato 29 aprile, Il Torino affronterà l'Atalanta in un altro test della stagione, dopo la vittoria contro la Lazio. La squadra di Gasperini, così come i granata di Ivan Juric, come modulo utilizzano il 3-4-2-1: ecco che, la gara sarà rivolta soprattutto agli uno contro uno. La formazione dei padroni di casa, perciò, dovrà essere al meglio, e il tecnico croato può contare sulla trequarti al completo: "Si può parlare di abbondanza e i principali dubbi che Ivan Juric deve sciogliere sono sulla trequarti. In particolare, sulla destra si giocano un posto Vlasic e Miranchuk, sulla sinistra il ballottaggio è tra Radonjic e Karamoh", scrive il Corriere Torino. A centrocampo, intanto, si potrebbe rivedere dal 1' Ricci: "Ricci sta meglio dopo il guaio al polpaccio, si candida per formare la coppia in mediana insieme a Ilic".