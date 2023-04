Corriere Torino: “Torino, Miranchuk e Lazaro verso la convocazione per il Sassuolo”

Il Corriere di Torino fa il punto sulla situazione infortunati in casa Torino. Juric, per la gara con il Sassuolo di domani, lunedì 3 aprile, dovrebbe ritrovare Miranchuk e Lazaro, mentre Ilic dovrebbe restare ai box così come Karamoh. Si legge: "Aleksey Miranchuk verso il recupero in extremis per Sassuolo-Torino. Il trequartista russo, come era auspicato dallo staff medico, ha smaltito l’elongazione all’adduttore della coscia sinistra ed è tornato ad allenarsi agli ordini di Ivan Juric in vista della trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Anche solo per uno spezzone, Miranchuk potrà dare il suo contributo. Ma per l’undici titolare non sarebbe una sorpresa se Juric si affidasse a Nikola Vlasic e Nemanja Radonjic. Viaggerà verso l’Emilia anche Valentino Lazaro, al rientro dopo quasi tre mesi di stop per una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Restano sicuramente in infermeria Ivan Ilic (distorsione alla caviglia sinistra), Ola Aina (lesione al soleo) e Yann Karamoh (contusione ad un polpaccio), oltre al lungodegente David Zima".