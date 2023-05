Corriere Torino: “Toro, Aina e Schuurs puntano a Verona”

Ivan Juric per la prossima gara di campionato con il Verona spera di recuperare Ola Aina e Perr Scurrs: "L’esterno nigeriano è pronto a tornare in gruppo dopo una lesione al soleo sinistro rimediata a fine marzo, mentre per l'olandese questa settimana di allenamenti sarà decisiva" scrive il quotidiano. Spazio poi all'Under 19 del Torino: i ragazzi di Scurto hanno battuto il Frosinone per 3-0 e ora i granata sono secondi a +3 dalle terze (Roma e Fiorentina). Il Torino per accedere direttamente alle semifinali dovrà difendere in queste ultime giornate il secondo posto.