Corriere Torino: “Toro al completo, nessun allarme dai nazionali”

Tutti i nazionali oggi torneranno ad allenarsi al Filadelfia. "Inizia oggi ufficialmente la preparazione di Sassuolo-Torino, con il rientro degli ultimi nazionali in gruppo. Dopo una prima fase di lavoro di scarico, al momento non ci sono allarmi in vista del match di lunedì sera" scrive il quotidiano tra le sue pagine. Rimangono in infermeria Miranchuk, Karamoh e Vieira, oltre ai lungodegenti Zima e Lazaro, con l'sterno austriaco è molto vicino al rientro in campo.