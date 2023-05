Corriere Torino: “Toro al rush finale della stagione, Buongiorno è l’esempio”

Il Torino affronta il Monza in casa in una partita valida per il 34° turno del campionato di Serie A 2022/2023. Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, presenta così la gara: "E' una partita che vale molto, uno scontro diretto per la volata che mette in palio l’ottavo posto, piazzamento che – in presenza di combinazioni che mischiano i risultati sportivi con le situazioni extra-campo della Juventus – potrebbe portare in Europa". In seguito, il quotidiano riprende le parole di Ivan Juric in conferenza stampa, le quali si proiettano a questo finale di stagione: "Avete presente la determinazione che ha messo Buongiorno in occasione del gol alla Sampdoria? Ora lo spirito deve essere questo, fino a fine campionato. Dobbiamo dare il massimo, per non avere rimpianti".