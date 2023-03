Corriere Torino: “Toro, col Bologna senza Ricci, infermeria da smaltire”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Lunedì, 6 marzo, il Torino di Ivan Juric affronterà il Bologna all'Olimpico Grande Torino: il tecnico croato, dopo la sconfitta contro la Juventus, dovrà far fronte alla ripresa della squadra, e ai suoi infortunati. Problema principale per l'allenatore granata è il centrocampo: Samuele Ricci è squalificato in seguito all'ammonizione rimediata nel finale di partita del derby, e "le chiavi della mediana finiranno di nuovo nelle mani di Ilic: un rigore procurato e un assist nelle prime due presenze da titolare, il serbo ha già fatto capire di poter gestire con tranquillità il dopo-Lukic. Al suo fianco si ripropone il ballottaggio Linetty-Adopo, con il polacco favorito", scrive il Corriere Torino. Rientra invece tra i disponibili Ola Aina, squalificato contro i bianconeri, mentre rimangono ai box Vlasic e Pellegri, oltre a Vieira, Lazaro e Zima.