Corriere Torino: “Toro di personalità contro la Lazio: Ilic firma la vittoria”

Spazio al commento della sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri ed il Torino di Ivan Juric nell'edizione odierna del Corriere di Torino. Si legge: "Lazio-Torino è stata una delle migliori partite della banda Juric e potrebbe aumentare i rimpianti per qualche punto perso in passato, ma nello spogliatoio granata c’è solo voglia di godersi l’attimo e di coltivare le ambizioni. Il successo in casa della seconda, che dall’11 febbraio a ieri aveva raccolto sette vittorie e un pareggio, scaccia i dubbi di chi temeva che ristagnare a metà classifica potesse togliere motivazioni. Il match-winner dell’incontro, Ivan Ilic, ai microfoni ha la stessa personalità che ha messo sul rettangolo verde dell’Olimpico. 'Non so da quanto tempo il Torino non gioca in Europa… Noi ci crediamo ancora'".